Filmfehler James Bond, Dirty Dancing,Titanic - Kennen Sie diese Filmfehler?

Dirty Dancing

Kommt Ihnen bei dem Bild von Patrick Swayze und Jennifer Grey nichts seltsam vor? Der Fehler in dieser Filmszene versteckt sich im Detail. Denn "Dirty Dancing" spielt im Sommer 1963. Jennifer Grey trägt in dieser Szene aber Schuhe der Marke Keds, die erst in den 1980-er Jahren auf den Markt kamen. Und das ist nicht der einzige Fehler im Kultklassiker.

James Bond

Wussten Sie, dass James Bond beamen kann? In dieser Szene im Film "Skyfall", da überiwindet Daniel Craig eine Strecke von 940 km von Istanbul nach Adana in weniger als 15 Sekunden.

Titanic

Mit elf Oscars ist "Titanic" einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Doch auch hier haben sich kleine Fehler versteckt. Kates Muttermal zum Beispiel wandert während des Films von der einen auf die andere Wange. In einer anderen Szene verschwinden Jakes Hosenträger plötzlich und einmal kann man sogar einen Kameramann in der Spieleung einer Glastüre sehen.

Zurück in die Zukunft

In der Science-Fiction-Trilogie aus den Jahren 80er und 90er Jahren ist auch so manches durcheinander geraten. Manchmal stimmen Requitien und Zeit einfach nicht zusammen. Als wäre die Crew mit durch die Zeit gereist. Und auch Stuntdoubles sind immer wieder relativ genau zu erkennen.

Pretty Woman

Noch im Schlafanzug sitzt Julia Roberts am Frühstückstisch, während Richard Gere in der Zeitung blättert. Herzhaft beißt sie in ein Croissant und nur einen Moment später hat sie ein angebissenen Pancake in der Hand. "Pretty Woman" steckt voller kleiner Filmfehler. Sehen Sie selbst: