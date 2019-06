Marcus Fahn tanzt Schafft unser Moderator die Hebefigur aus "Dirty Dancing"?

BAYERN 1

Dirty Dancing mit Marcus FahnWird Marcus Fahn es schaffen, bis Samstag zum BAYERN 1 Sommerfestival in Bad Bocklet die Hebefigur aus Dirty Dancing zu lernen? Wir haben ihn beim Tanztraining begleitet. Sehen sie selbst - am besten live auf der Bühne am Samstag: https://www.facebook.com/events/851183958561027/ 💃Gepostet von BAYERN 1 am Dienstag, 25. Juni 2019