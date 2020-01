Reine Nervensache Warum Gähnen ansteckend ist

Gemütliche Runde, einer gähnt und schon fangen alle an zu gähnen. Was ist das für ein komischer Reflex? Warum lässt es uns kalt, wenn der Chef gähnt? Und was hat das mit unseren Nerven zu tun?

Wir gähnen etwa fünf bis zehn Mal am Tag, meistens morgens nach dem Aufwachen und abends vor dem Einschlafen. Selbst Föten gähnen im Bauch der Mutter ab der elften Schwangerschaftswoche. Die meisten Wirbeltiere, vom Orang-Utan bis zur Schlange, sperren ihr Maul auf und gähnen. Aber woher dieser Reflex körperlich rührt, ist immer noch unklar.

Psychologie: Je lieber desto gähn

Die schwedische Prinzessin Estelle gähnt - wie viele es ihr gleich tun, ist eine Frage der Empathie.

Dass Gähnen ansteckend ist, kennt jeder, und die Psychologie hat das in Studien auch eindeutig nachgewiesen. Ein entscheidender Faktor ist die Empathie, also das Einfühlungsvermögen der vom Gähnen angesteckten Person. Eine Untersuchung der Universität in Pisa hat gezeigt: Je enger wir uns mit einem gähnenden Menschen verbunden fühlen, desto ansteckender ist sein Gähnen.

Wenn die Tochter herzhaft gähnt, wirkt das eher, als wenn es ein Bekannter tut. Die Studie zeigt auch, dass beim Reflex zum Gähnen Geschlecht, Nationalität oder die Situation kaum eine Rolle spielen. Diese Empathie entsteht erst mit etwa vier Jahren und nimmt im Alter wieder ab.

Empathie ensteht durch Spiegelneuronen

Affen untereinander stecken sich mit ihrem Gähnen an. Aber auch allein entspannt es sehr.

Und jetzt kommt's: Wenn Menschen gähnen, machen sogar Tiere wie Affen, Hunde und Katzen mit. In der Psychologie spricht man von Spiegelneuronen, erklärt der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar in der ARD-Sendung "Wissen vor Acht". Das ist ein Netz aus Nervenzellen, das es möglich macht, sich in andere Menschen oder Tiere einzufühlen. Wenn jemand weint, werden wir z.B. auch traurig. Diese Empathie entsteht ebenso beim Gähnen, so Yogeshwar. Und das sogar, wenn wir nur ein Gähnen hören, es ausschließlich sehen oder nur darüber lesen. Und, haben Sie vielleicht schon gegähnt ...?

Was bringt uns jetzt der Reflex zum Gähnen?

Der österreichische Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt ist der Meinung, dass der Reflex zu gähnen ein Erbe der frühen Menschheit ist. Als wir uns noch ohne Worte verständigten, diente das gemeinsame Gähnkonzert wohl dazu, die Schlafgewohnheiten einer Gruppe abzustimmen. Man kann sich vorstellen: Lagerfeuer, ein paar Leute sind müde, gähnen - für den Rest der Gruppe das Signal, sich aus Empathie auch zur Ruhe zu begeben.

Heute nutzen wir die Spiegelneuronen sogar ein Stück weit bewusst, erklärt Yogeshwar. Um den Nachwuchs zu füttern, machen Mama und Papa selbst den Mund auf. Und schon landet der Brei ganz einfach in Babys Mund.