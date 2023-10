Einschlafen Warum wir das Schlafengehen hinauszögern

Einschlafprobleme vermeiden

Was gibt es vor dem Schlafengehen zu beachten?

Die Couch ist ein entspannter und gemütlicher Ort - oft so entspannt, dass, wenn wir uns mal festgesessen haben, uns die nächsten Schritte - beispielsweise des Zähneputzens oder des abendlichen Waschrituals - vorkommen wie unbezwingbare Aufgaben. Das sollte man im Idealfall schon vorher erledigen, so dass als einzige Hürde zum Schlafengehen der Weg zwischen Couch und Bett bleibt.

Was man vor dem Schlafengehen meiden sollte

Generell gibt es einige Dinge zu meiden, die unseren Schlaf stören könnten. Dazu zählen beispielsweise Fernsehen. Hier liegt es besonders am Licht, was uns von einem guten Schlaf abhält.

Das hilft beim Einschlafen

Was beim Einschlafen hilft, sind zum Beispiel sich Gedichte oder Balladen anzuhören - alles was positiv, aber recht monoton ist. Auch Podcasts helfen, sofern sie nichts Spannendes oder allzu Interessantes beinhalten. Ein generelles Grundrauschen ist also fördernd, was das Einschlafen angeht.