Weihnachtsfotos 5 Tipps vom Profi für stimmungsvolle Weihnachtsbilder mit dem Handy

1. Schöne Gruppenbilder – Köpfe immer im oberen Drittel

Wenn wir unsere Liebsten fotografisch in den Mittelpunkt stellen, sollten die Köpfe nicht in der Bildmitte erscheinen, sondern im oberen Drittel. Das wirkt ausgewogen und der schöne Weihnachtspulli kommt auch etwas besser zur Geltung. "Beim Fotografieren feiernder Menschen entscheidet oft nicht die technische Perfektion beim Fotografieren darüber, ob Bilder gelingen oder nicht, sondern Stimmung und Spontaneität. Beim geplanten Gruppenbild, über das sich alle freuen sollen, ist ein wenig mehr Aufwand durchaus erlaubt", sagt Henning Pfeifer.

2. Serienbilder für strahlende Augen

"Oh, meine Augen sind ja zu", stellen manche bei der Betrachtung des Gruppenbildes später fest. Jeder muss mal blinzeln, manchmal geschieht das dummerweise genau dann, wenn der Auslöser klickt. Ganz oder halb geschlossene Augen auf Fotos sehen unvorteilhaft aus. Das können wir leicht vermeiden, indem wir von einer Gruppe mehrere Bilder in Serie aufnehmen, also ein paar Mal den Auslöser drücken. Dann sollte es eigentlich klappen, dass zumindest auf einem Bild alle Augen gemeinsam strahlen.