Darf ich Shampoo aus dem Hotel mitnehmen? Was man aus dem Hotel mitnehmen darf

Wie oft haben sie im Hotel schon die Shampoo- Probe eingesteckt oder vielleicht die gemütlichen Hausschuhe, das flauschige Handtuch oder womöglich den Bademantel mitgenommen? Dass das Mitnehmen von Bademantel oder einer schönen Vase aus dem Hotel Diebstahl wäre, wissen wohl die meisten.

Duschgelproben aus dem Hotel mitnehmen - Diebstahl

Aber bei einer kleinen Duschgel-, Bodylotion- oder Shampoo-Probe im Bad des Hotels ist doch nichts einzuwenden, wenn man sie mitnimmt? Ist doch mein Recht, weil man es ja eigentlich im Hotel unter Umständen aufgebraucht hätte. Oder ist es doch Diebstahl, Hygieneartikel, Kosmetikproben oder Badelatschen nach Hause mitzunehmen?

Was darf man im Hotel mitnehmen

Rein rechtlich gesehen darf man aus Hotelzimmern gar nichts mitnehmen. "Ein Hotel ist kein Einzelhandel, wo man reingeht und Schlappen, Duschgel oder Seife mitnimmt, sondern es ist dafür da, dass Sie einen schönen Aufenthalt haben", sagt Stefan Wild, selbst Hotelier und Vorsitzender des Fachbereichs Hotellerie beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA).

"Wenn Sie das Shampoo-Fläschchen jetzt allerdings aufmachen, dann wird kaum der Hotelier das halbe Fläschchen dem nächsten Gast zur Verfügung stellen. Dann darf der Gast das natürlich mitnehmen."

Badelatschen aus dem Hotel mitnehmen

Handtücher, Bademantel würden zwar auch zur Verfügung gestellt, aber es ist ein absolutes No Go, die einzupacken. "Anders sieht es bei Frottee-Schlappen aus, die werden nicht gewaschen und da ist es dem Hotel lieber, wenn Sie die mitnehmen und daheim tragen. Denn die werden sonst weggeschmissen", so Stefan Wild.

Stefan Wild hat in seiner Laufbahn als Hotelier schon viel erlebt. So sei es schon einmal vorgekommen, dass ein Gast einen großen Karton geordert hat, damit er den Fernseher im Hotelzimmer einpacken konnte. Weil er zu faul war, habe er einen Rezeptionisten beauftragt, den Karton nach unten zu bringen. Der habe aber schnell gemerkt, dass da ein Fernseher drin ist. Der Gast wurde an der Rezeption gebeten, den Karton aufzumachen. Der war angeblich völlig überrascht, dass in dem Karton ein Fernseher war. "Er konnte nicht erklären, wie der da reingekommen ist", sagt Stefan Wild.

Weiter erzählt er, dass Gäste des Öfteren den Perlator beim Wasserhahn herausschrauben, weil ihrer zu Hause kaputt ist. Was auch gern verschwindet, sagt Wild, seien die Batterien von der TV-Fernbedienung. Viele meinen, diese kleinen Dinge seien im Hotelpreis inbegriffen, sind sie aber nicht.

Batterien werden häufig im Hotelzimmer gestohlen