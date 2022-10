Couscous Zwei köstliche Rezepte mit Couscous

Zutaten für Couscous mit Roter Bete für 4 Personen

So bereiten Sie den Couscous mit Roter Beete zu

Die Zwiebel schälen, in feine Würfel schneiden und mit einem Schuss Olivenöl in einem Topf auf dem Herd glasig anschwitzen. Den Couscous zugeben, kurz mit anschwitzen, mit Rote Bete Saft bedeckt auffüllen, aufkochen, mit einem Deckel verschließen, vom Herd nehmen und 10 Minuten quellen lassen.

In der Zwischenzeit die gegarte Rote Bete in mundgerechte Spalten schneiden und mit der Butter in einer großen, beschichteten Pfanne auf dem Herd langsam erhitzen. Anschließend mit etwas Salz und einem Schuss Himbeeressig abschmecken.