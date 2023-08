FAQ Informationen zum Summer Of Music-Festival

Einlass aufs Festivalgelände ist am Samstag, 09. September 2023 ab ca. 16.00 Uhr. Die Bands beginnen um ca. 17 Uhr und Veranstaltungsende ist gegen ca. 23.30 Uhr.

Nein. In diesem Jahr ist kein Ticket erforderlich, so dass auch jeder spontan zum Festival kommen kann.

Falls es vorübergehenden zu Einlassbeschränkung kommen sollte, weil wir auf dem Angerplatz in Marktredwitz aus Sicherheitsgründen nur eine bestimmte Anzahl Menschen zulassen dürfen, würden wir umgehend über das Programm sowie auf bayern1.de informieren.

Wir empfehlen - gerade, wenn Sie einen längeren Abfahrtsweg haben - rechtzeitig da zu sein, dann können Sie sicher sein, dass Sie aufs Gelände kommen.