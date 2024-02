Ulla Müller Ulla Müller reist nach Borneo

Ulla Müller reist nach Borneo in den Dschungel - natürlich bestens ausgerüstet: Um den dort lauernden ungeladenen kleinen Krabbeltierchen zu entkommen, mit denen Ulla ungern ihr Bett teilen möchte, hat sie ein Moskitonetz dabei. Außerdem Entkeimungstabletten für den täglichen Wasserbedarf, den sie direkt aus dem Fluss schöpft und Blutegelsocken - damit die kleinen Blutsauger sich bei ihren geplanten Dschungelwanderungen nicht unbeobachtet festbeißen können.

Warum sich Ulla in dieses Abenteuer stürzt? In ihrer Freizeit engagiert sich unsere Moderatorin ehrenamtlich für den niederbayerischen Verein fansfornature. Dieser setzt sich für den indonesischen Regenwald und seine Bewohner ein. Und Ulla möchte sich nun in ihrem Urlaub direkt vor Ort die Schutzgebiete für Orang-Utans, andere Wildtiere und die vom Verein erbauten Rettungsstationen ansehen und dann noch zwei Wochen als Volunteer helfen, wo sie gebraucht wird. Was Ulla alles auf ihrer Reise erlebt, auf welche tierischen Freunde sie trifft und wie es ihr im Regenwald ergeht, das erfahren Sie im Radio, hier und auf unserem BAYERN 1 WhatsApp Kanal, hier abonnieren: https://whatsapp.com/channel/0029VaHO1q96WaKjXpZjS73K