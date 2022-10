Käse einfrieren Raclettekäse einfrieren? Mozzarella einfrieren? Geht das?

Nach dem Essen mit Freunden ist noch viel Käse übrig - mehr, als man selbst in den kommenden Tagen essen kann. Ist es da eine gute Idee, den Rest von der Käseplatte einfach einzufrieren? Dazu sagt unsere Expertin Daniela Krehl, Ernährungswissenschaftlerin von der Verbraucherzentrale: "Da antworte ich mit Jein. Man kann Käse einfrieren, aber er verliert schon extrem an Qualität. Also meinen sieben Euro teuren französischen Camenbert-Käse sollte ich möglichst verzehren oder dem Nachbarn geben, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, ihn selber zu essen."