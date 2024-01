Buch aufgeben Wann ein Buch aufhören? Die "Rule of 50" hilft bei der Entscheidung

Was ist die "Rule of 50"?

Vielleicht haben Sie als Leserin oder Leser schon mal von der "Rule of 50" (frei übersetzt die "50er-Regel") gehört? Diese hat die Bibliothekarin und Bestsellerautorin Nancy Pearl 2003 in ihrem Guide "Book Lust" veröffentlicht und setzte damit einiges in Gang. Es geht dabei darum, einem Buch 50 Seiten zu geben, damit es einen überzeugt – ist das nicht der Fall, kann man es aufgeben, weglegen, in manchen Fällen einfach die letzte Seite lesen (Stichwort: Krimi) oder dem Ganzen zu einem anderen Zeitpunkt eine neue Chance geben. Es gibt also verschiedene Wege, Bücher zu Ende zu bringen, ohne es fertig zu lesen. Das kam auch bei einer Umfrage über die Lesegewohnheiten innerhalb des "Buch Club-Newsletters" der Washington Post heraus. Viele der mehr als 600 Befragten gaben an, dass das Leben zu kurz sei, um es mit einem glanzlosen Buch zu verbringen – und viele dieser Leute verwiesen auf die "Rule of 50" von Nancy Pearl.