Falschzitate Kuckucks-Zitate - kennen auch Sie ein paar davon?

Wie kommen falsche Zitate zustande?

Wer wird besonders gerne falsch zitiert?

Warum zitiert der Mensch generell so gern?

"Ich glaube, es gibt verschieden Motive. Diese Angeberei, die gibt es natürlich. Man möchte zeigen, dass man mit den hellsten Köpfen der Welt verbunden ist und dann zitiert man das", so Gerald Krieghofer. Aber es gibt in der Gesellschaft auch Augenblicke, in denen uns schöne Worte richtig gut tun und trösten – beispielsweise bei einer Todesnachricht. Hier sucht man oft ein schönes Zitat heraus, das Trost spendet - was aber nicht heißt, dass sich nicht auch hier manchmal Kuckucks-Zitate einschleichen.