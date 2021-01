Boeuf Stroganoff So bereiten Sie ein Filet Stroganoff zu

Boeuf Stroganoff - das sind die Zutaten

Rezept für Boeuf Stroganoff

Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Rote Bete und Essiggurken ebenfalls in feine Streifen schneiden.

Eine große, beschichtete Pfanne auf den Herd stellen und das marinierte Fleisch portionsweise kräftig von einer Seite anbraten. Das Fleisch soll auf mindestens einer Seite Röststoffe entwickeln aber nicht zu weit garen. Diesen Vorgang 2-3 Mal wiederholen, bis das ganze Fleisch gebraten ist. Das fertige Fleisch jeweils in eine Schüssel füllen. Achtung: Dabei immer nur so viel Fleisch auf einmal in die Pfanne geben, dass 2/3 des Pfannenbodens bedeckt sind.

Boeuf Stroganoff Soße - so gelingt sie

Anschließend die Zwiebelstreifen und einen Schuss Öl in die Pfanne geben, in der das Fleisch gebraten wurde, hellbraun anschwitzen. Die Zwiebeln mit der Rinderbrühe ablöschen, etwas einköcheln lassen und in einen großen Topf umfüllen. Im Topf erneut aufkochen und Sahne, Rote Bete und Essiggurkenstreifen zugeben. Alles zusammen aufkochen lassen und mit etwas zuvor in kaltem Wasser angerührter Speisestärke leicht sämig abbinden.