Pink Moon Jeder Vollmond im Jahr hat einen Namen

Jeder Vollmond im Jahr wurde früher mit einem bestimmten, naturbezogenen oder landwirtschaftlichen Namen bedacht. So wurde zum Beispiel der Vollmond im April von den indigenen Völkern in Nordamerika "Pink Moon" genannt. Warum ausgerechnet Pink? Weil im April der Phlox wohl schon rosa blühte. In unseren Gefilden wurde der Vollmond im April "Ostermond" oder Grasmond genannt.