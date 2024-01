Wolfsmond Wann ist der erste Vollmond im Jahr?

Was ist ein Wolfsmond?

Wann ist der Wolfsmond 2024?

Am 25. Januar um 18.54 Uhr wird der erste Vollmond des Jahres 2024 seine größte Helligkeit erreichen. In der Nacht vom 24. auf den 25. Januar hat man im Osten und Nordosten Bayerns etwas bessere Chancen, den Mond zu sehen. Insgesamt, so BAYERN 1 Wetterexpertin Hana Hofman, ist es eher Glückssache, ob wir den Mond in dieser Nacht zu sehen bekommen.

In der darauffolgenden, eigentlichen Vollmond-Nacht (vom 25. auf 26. Januar) besteht im Süden in der ersten Nachthälfte die Möglichkeit, den Vollmond zu sehen. Im übrigen Bayern stehen die Chancen eher schlecht, es zieht neuer Regen herein.