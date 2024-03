Blei im Zimt Ist mein Zimt-Gewürz mit Blei belastet?

In den USA wurden Ende 2023 Erkrankungen auf ein Produkt mit einer Zimt-Apfelmus-Mischung zurückgeführt. Schuld war wohl eine ungewöhnlich hohe Bleibelastung des Zimts aus Ecuador. Wie sieht es mit einer möglichen Belastung von Zimt in Deutschland aus?

Zimt wird immer importiert

In Deutschland wächst kein Zimt, er benötigt tropisches Klima und kommt aus Ländern wie Indien, Sri Lanka, China, Indonesien. Zimt ist eines der wenigen Gewürze, das aus der Rinde einer Pflanze gewonnen wird, der des Zimtbaumes. In Deutschland wird Zimt vorwiegend bei der Zubereitung von Süßspeisen und Kuchen benutzt.

Zimt liebt das Schwermetall Blei

Das Cumarin im Zimt kann schädlich sein

Im Zimt ist Cumarin enthalten. Und Cumarin kann die Leber schädigen und krebserregend wirken. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (ESFA) und das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) ermittelt einen sogenannten TDI-Wert, den "tolerable daily intake", also die als unbedenklich eingestufte tägliche Dosis. Dieser liegt für Cumarin bei 0,1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. In diesem Artikel erfahren Sie, welcher Zimt gesund ist.

