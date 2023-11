B-Ware Wie viel spare ich bei B-Ware, was muss ich beachten?

B-Ware kaufen

B-Ware - diese Verbraucherrechte gelten

Als Kunde oder Kundin hat man nahezu die selben Rechte wie beim Kauf eines Produkts zum regulären Preis. "Sie können von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen und den Artikel wie jedes andere Produkt auch innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurücksenden." Es gibt allerdings einen Unterschied, wenn meine B-Ware ein gebrauchter Artikel ist, also zum Beispiel ein Smartphone, das als refurbished verkauft wird. "Bei gebrauchten Artikeln ist es so, dass die Händler die Gewährleistungsrechte auf ein Jahr begrenzen können. Das ist ein Unterschied. Normalerweise habe ich zwei Jahre lang Gewährleistung auf ein Produkt, bei gebrauchten Artikeln ist es aber so, dass die Frist auf ein Jahr verkürzt werden kann. Das machen aber nicht alle, da kann man im Kleingedruckten nachlesen, ob das so ist." Aber: Nicht jede B-Ware gilt automatisch als "gebraucht". Handelt es sich zum Beispiel um eine Retourenware, die nur aus- und wieder eingepackt wurde, wird diese nicht als gebraucht betrachtet.