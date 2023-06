Debitkarte Kredit-, Giro- oder Debitkarte – was ist der Unterschied?

Warum gilt zum 1. Juli das Maestro-System nicht mehr?

Funktioniert die normale EC-Karte nun nicht mehr im Ausland?

Solange die Karte noch gültig ist, allerdings bis maximal Ende 2027, kann weiterhin auch im Ausland mit der Girocard bezahlt und auch Geld abgehoben werden. "Die bestehenden Karten bleiben bis zum Ablaufdatum gültig und können auch weiterhin eingesetzt werden", erklärt Oliver Hommel, Chef von Euro Kartensysteme in Frankfurt. Tanja Bella vom Bundesverband Deutscher Banken weist darauf hin: "Es gilt für den Kunden eigentlich die Regel: Das Logo, das ich auf meiner Karte finde, wenn ich das im Ausland an einem Geldautomaten oder einer elektronischen Kasse finde, dann kann ich die dort einsetzen."

Was sind Debitkarten?

Debitkarten sind Zahlungskarten, bei denen das Girokonto sofort belastet wird. Ähnlich also wie bei den bereits genutzten Girocards. Anders ist das bei der Kreditkarte, hier erfolgt die Abbuchung in der Regel einmal pro Monat. Das internationale Debitsystem von Mastercard und Visa, mit dem jetzt auch die deutschen Girokarten ausgestattet werden, erweitert zusätzlich die Einsatzmöglichkeiten: "Was sicherlich eine Veränderung ist, dass bei diesen Kombinationskarten aus Girocard und internationaler Debitkarte der Kunde dann zusätzlich die Option hat, die Karte online im Internet einzusetzen", so Oliver Hommel. Denn auch die Debitkarte hat, wie die bei Interneteinkäufen üblich hinterlegte Kreditkarte, eine 16-stellige Kartennummer, ein Gültigkeitsdatum und die Kartenprüfnummer (Security Code). Heißt, sie kann bei Internetkäufen eingesetzt werden, das Konto wird dann allerdings gleich belastet.