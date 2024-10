Apfelallergie Sind alte Apfelsorten besser für Menschen mit Apfelallergie?

Apfel Kreuzallergie

Eine Apfelallergie ist oft eine Kreuzallergie – das heißt, das eigene Immunsystem reagiert auch auf Stoffe allergisch, die meinem ursprünglichen Allergen sehr ähnlich sind. Bei Menschen, die auf Birkenpollen allergisch sind, ist das der Eiweißstoff "Mal d1" in den Äpfeln, der dem Birkenpollen-Allergen "Bet v1" sehr stark ähnelt. "Mal d1" ist vor allem in den neueren Apfelsorten in großem Maße enthalten, die wir im Supermarkt kaufen können – also Golden Delicious, Granny Smith, Braeburn, Gala oder Pink Lady. Bei den modernen Sorten wurde ein Großteil der Polyphenole weggezüchtet, die unter anderem für den säuerlichen Geschmack und das Aroma eines Apfels zuständig sind. Polyphenole können die Allergene im Apfel neutralisieren, so das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE).