Hund Apfel Dürfen Hunde Äpfel essen?

Hunde vertragen als Allesfresser grundsätzlich Äpfel auch mit Apfelkernen und Kerngehäuse - was individuelle Ausnahmen natürlich nicht ausschließt. Im Internet kursieren Warnungen, dass Apfelkerne sehr giftig für Hunde seien. Unsere Expertin Dr. Petra Kölle, Oberärztin an der Kleintierklinik der Ludwig-Maximilians-Universität und Ernährungsexpertin für Kleintiere, ordnet das ein: "Prinzipiell dürfen Hunde Apfel fressen. Apfelkerne enthalten Amygdalin, eine Vorstufe der Blausäure, die giftig im Körper wirkt. Aber prinzipiell gilt gemäß Paracelsus: Es kommt auf die Dosis an. Insofern ist es unproblematisch, wenn ein größerer Hund ein paar Apfelkerne mitfrisst, bei einem kleinen Hund sollten sie sicherheitshalber entfernt werden."