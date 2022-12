Alufolie wie rum? Wofür hat Alufolie eine glänzende und eine matte Seite?

Alufolie - glänzende Seite nach innen?

Zusätzlichen Glanz bekommt die Alufolie, weil die Walze geölt ist. Die Innenseiten der beiden Folien bleiben matt, weil sie sich aneinander reiben. Übrigens reflektiert die glänzende Seite der Alufolie stärker als die Matte. Wer also etwas warm halten möchte, der schlägt die glänzende Seite nach innen. Das ist zumindest die Theorie. Der Effekt ist so klein, dass sich der Unterschied nur bei Temperaturen über 500 Grad bemerkbar macht. Und so eine heiße Pizza nimmt wahrscheinlich keiner mit nach Hause. Es ist also schlichtweg egal, wie rum man die Alufolie anwendet.