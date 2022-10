Alufolie Diese Lebensmittel sollten nicht in Alufolie verpackt werden

Alufolie ist zwar praktisch, aber nicht nur im Sinne der Nachhaltigkeit oft der falsche Küchenhelfer. Denn Alufolie, falsch angewandt, kann der Grund dafür sein, dass Aluminium in unseren Körper gelangt. Zwar gibt es in dem Sinne keine akuten Vergiftungserscheinungen, aber Alu kann sich in unserem Gewebe anreichern.

"Da sollte man wirklich darauf achten, dass man möglichst wenig Aluminium über sein Leben verteilt aufnimmt!" Daniela Krehl, Ernährungsexpertin Verbraucherzentrale Bayern

Ein Teil des aufgenommenen Aluminiums kann zwar über die Nieren ausgeschieden werden, bei größeren Mengen reichert es sich allerdings im Körper an und kann zu Nieren- und Knochenschäden führen.

Ist Alufolie giftig?

Prinzipiell ist Alufolie erstmal nicht giftig, das wird es aber, wenn es mit Salz oder Säure in Berührung komm. Dann kann sich das Aluminium wirklich auflösen und in Lebensmittel gelangen. Das heißt, alles was sauer oder salzig ist, sollte man möglichst nicht in Alufolie aufbewahren.

Was darf in Alufolie und was nicht?

gesalzenes Fleisch: die Expertin rät es eher in einem Edelstahltopf ruhen zu lassen, als in Aluminium zu hüllen

Folienkartoffel: dürfen in Alufolie, da diese weder mit Salz noch Säure in Kontakt kommen

Fisch: die Expertin rät von der Alufolie ab

Knödel: sofern man die Knödel in Salzwasser kocht, ist es laut Daniela Krehl keine gute Idee, sie in Alufolie zu verpacken

Warum sollte ich Aluschalen beim Grillen ersetzen?

Alu-Grillschalen sind zwar genauso wie die Alufolie oft praktisch, machen das Grillen aber nicht unbedingt gesünder: Hier gilt das Gleiche, wie für die Folie - wenn Sie salz- oder säurehaltige Lebensmittel in der Schale grillen - also zum Beispiel mariniertes Fleisch oder Fisch mit Zitrone - kann sich der Aluminiumgehalt des Lebensmittels deutlich erhöhen. Hinzu kommt, dass die Schalen nach dem Grillen meist direkt im Müll landen - und damit auch nicht besonders umweltfreundlich sind.