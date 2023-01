Als Baby vertauscht Peter wurde als Baby im Krankenhaus vertauscht

Wieder hatte sein Team 24 Stunden Zeit, zusammen mit Ihren Tipps und Hinweisen über bayern1.de so jemanden zu finden. Und tatsächlich hat sich Peter aus Randersacker in Unterfranken gemeldet. Seine Eltern sind mit Baby aus dem Krankenhaus entlassen worden, nach Hause gefahren und dann hat die Familie festgestellt: Hoppala – das ist ja ein Mädchen und kein Junge?! Ergo, das falsche Kind! Wie das Krankenhaus darauf reagiert hat und auch was die Großmutter kurioses zum Nachwuchs gesagt hat – das können Sie im ganzen Gespräch mit Marcus Fahn und BAYERN 1-Hörer Peter hier oben nachhören.