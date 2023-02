WhatsApp Nie mehr ungefragt in einer WhatsApp-Gruppe landen - so geht's

WhatsApp Gruppenchat sperren

Der Messenger-Dienst WhatsApp bietet die Möglichkeit, Chatgruppen aus den eigenen Kontakten zu bestücken - und das ohne vorherige Nachfrage bei den Kontakten. Es kann also passieren, dass man mit seinem Account in Gruppenchats landet, in denen man gar nicht sein möchte. Das lässt sich aber über die "Einstellungen" verhindern.

Chatgruppen ausschließen

WhatsApp zurückholen - so geht's:

WhatsApp Nachricht löschen wie lange

Noch vor einigen Jahren waren es wenige Minuten, jetzt hat man bis zu zwei Tage Zeit, eine WhatsApp-Nachricht "für alle" zu löschen, das heißt, komplett aus dem Chat zu tilgen. Dazu schreibt heise.de, eine Website, die auf Nachrichten zu Telekommunikations- und Informationstechnologie spezialisiert ist: "Die Möglichkeit, Nachrichten auch beim Empfänger nachträglich verschwinden zu lassen, ist nur für eine begrenzte Zeit aktiv. WhatsApp hat im August 2022 diese Zeit auf etwa 2 Tage verlängert." Allerdings will man ja verhindern, dass der Empfänger der peinlichen oder falschen Nachricht diese liest - also sollte man eher schneller reagieren.

Nachrichten löschen im Gruppenchat

Für Nachrichten in einem Gruppenchat gilt: "Nur Gruppenadmins können Nachrichten löschen, die von anderen in der Gruppe gesendet wurden. Gruppenadmins können Nachrichten von anderen in der Gruppe bis etwa zwei Tage nach dem Versand für alle löschen", schreibt WhatsApp in seinem Hilfebereich.