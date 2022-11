Adventskranz Ideen Hübsche Inspiration für den Adventskranz

Adventskranz auf Baumscheibe

"Ich habe dieses Jahr eine große Baumscheibe und da stehen vier große Einmachgläser drauf, in denen dicke Stumpenkerzen sind. Jetzt kommt jeden Tag ein Stückchen aus dem Wald, aus dem Garten, irgendwoher dazu: mal ein Zapfen, mal irgendein schönes Blatt, ein Zweiglein, irgendwelche Früchte, ein schönes Grasbüschel oder auch ein schöner Strohstern. An Weihnachten ist diese Baumscheibe dann richtig schön bestückt."

Der lebende Adventskranz

"Im Pflanzencenter gibt es Miniatur Alpenveilchen oder winzig kleine Weihnachtssternchen. Und diese Pflänzchen sind in den Töpfchen sowieso nicht gut aufgehoben, also nehme ich die dort einfach raus, kaufe mir noch so einen Pflanzring aus Kork, der mit Folie ausgeschlagen ist, und pflanze das Ganze dann dort ein. Mit ein bisschen Erde, dicht an dicht gesetzt. So habe ich einen wunderschönen grünen Kranz, der einfach nur ein bisschen gegossen werden muss."