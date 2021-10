Musik und Gsang aus Franken Bunte Heimatmusik aus dem Norden Bayerns

Franken ist zwar kein Bundesland, aber ein sehr buntes Land! Die Menschen, die Kultur und die Musik in Ober-, Mittel- und Unterfranken sind auf wundervolle Weise verschieden und haben alle ihre besonderen Eigenheiten. Wenn man die Oberpfalz noch hinzunimmt, wird die Sache noch bunter und spannender. Wie bei einem Kaleidoskop ergeben sich hier immer neue, überraschende Facetten. Diesen musikalischen kulturellen Reichtum in Nordbayern präsentiert "Musik und Gsang aus Franken" am Sonntag, 17. Oktober 2021, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen, moderiert von Maria Bauer, Werner Aumüller und David Saam.