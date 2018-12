BR Fernsehen Josef Hader als Privatdetektiv Simon Brenner

Ein Herr "Horvath" zahlt die Leasingraten für sein Auto nicht – so fängt das Schlamassel für Ex-Polizist Simon Brenner (Josef Hader) an. Widerwillig hilft er seinem Freund Berti (Simon Schwarz) und sucht den säumigen Zahler in der niederösterreichischen Provinz. Weder Auto noch Schuldner kann Brenner auf die Schnelle finden, so quartiert er sich im Gasthof Löschenkohl ein. Und bald schon wird aus Brenners Routineauftrag ein skurriler Kriminalfall um tiefsitzende Familienkonflikte und die Liebe.



Österreich, 2009

Regie: Wolfgang Murnberger

Darsteller: Josef Hader, Birgit Minichmayr, Josef Bierbichler, Simon Schwarz, Stipe Erceg, Pia Hierzegger, u. a.