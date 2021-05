BR Fernsehen Vier neue Folgen "Grillen mit Ali und Adnan"

Tandur und Grill – Freitag, 14. Mai 2021, 19.30 Uhr Ali wagt sich an das schwierige Grillen mit dem Tandur, türkisch Tandır, heran und erfüllt damit einen Kindheits-Traum von Adnan. Als kleines Kind beobachtete Adnan Maral seine Großmutter bei der Zubereitung der meist herzhaften Speisen, aber vor allem beim Backen des bekannten Fladenbrotes in dem traditionellen ostanatolischen Ofen. Den besonderen Geschmack hat er nie vergessen. Doch kommt Alis Tanduribrot geschmacklich an das von Adnans Oma heran?

Das richtige Mehl für das Brot findet Adnan bei Andreas Löffl und Kathrin Nagy. Das sympathische Müllerpaar weiß alles über Getreide und mahlt das Korn in einer jahrhundertealten Mühle in Forstinning.

Dass das Aussehen von Gemüse nichts mit gutem Geschmack zu tun hat, erfährt Adnan vom Bauer Mogli, der von seinem Hund Balu begleitet wird. Gemeinsam ernten sie großes, kleines, dickes und krummes Gemüse mit viel Geschmack, und Adnan lernt, wieso die Möhre orange ist. Vollbepackt mit Mehl und Gemüse holt er danach Ali ab, und gemeinsam machen sie sich an Grill und Tanduriofen. Was schmeckt besser zu den leckeren Gemüsebeilagen und dem Naanbrot: Spieße aus dem Ofen oder Steak vom Grill?

Picknick-Grillen – Freitag, 21. Mai 2021, 19.30 Uhr Die Sonne scheint, die Vögel singen – da will man den Sonntag vor allem mit einer Sache verbringen: dem Grillen in der Natur. Doch Grill unter den Arm, Zutaten in den Rucksack und mit der Kohle in der Hand aufs Rad, das funktioniert nur schlecht. Carolin hat die Lösung für Adnan und Ali: Ein klappbarer Grill, den sich Adnan ans Fahrrad schnallen kann. Und für die Grillkohle ist auch noch Platz. Doch natürlich nicht irgendeine Kohle. Auf einem Zwischenstopp bei Aaron lernt Adnan nachhaltige und regionale Grillkohle kennen. Auf ihrer Radtour entscheiden sich Ali und Adnan für einen schönen Platz direkt am Flussufer des Lechs.

Sie machen es sich gemütlich und Grillen unter freiem Himmel. In dieser Idylle wird klar: Selbst ein Spitzenkoch braucht nicht viel, um ein von Herzen kommendes Menü zu zaubern! Grillqualität definiert sich eben nicht nur durch den luxuriösesten Grill. Mit den richtigen Zutaten und lieben Menschen um sich herum, gelingt alles.

Burger vom Grill – Freitag, 28. Mai 2021, 19.30 Uhr Was darf an einem Grillabend nicht fehlen? Ein schmackhafter Burger – der lässt alle Herzen höherschlagen, ob Veggie, mit Fisch oder Fleisch. Ali und Adnan machen sich an "Burger dreierlei". Doch zu einem guten Burger gehören auch besondere Beilagen. Und was macht einen Burger noch etwas spannender? Ein guter Senf und gutes Ketchup! Süßkartoffel, hat Adnan auf einer seiner Radtouren auf einer Gemüsekiste am Straßenrand gelesen. Süßkartoffeln aus Bayern? Natürlich musste Adnan nicht lange überlegen, was er Ali beim nächsten Mal als Zutat mitbringt. Ferdinand Wenig, Michael Pabst und Regina Wörle sind eine der wenigen Anbaupioniere in Bayern. Seit zwei Jahren bieten die drei Süßkartoffeln vom eigenen Feld an.

Für guten Senf und Ketchup fährt Adnan nach Fürstenfeldbruck. Die Schwestern Lisana und Catalina Hartl zeigen Adnan wie man Senf herstellt und was für unglaublich viele Senfsorten es gibt. Außerdem verraten sie Adnan das einfache Rezept, um selbst Ketchup zu kochen. Für Ali nimmt Adnan natürlich nur das Beste mit, kann sich aber kaum entscheiden. Trüffel- oder Feigensenf, Dijon- oder Meerrettich-Senf? Es gibt wirklich alles, was das Senf-Herz begehrt. Auf Gut Hartschimmel machen sich die beiden an den Grill. Verarbeiten die Süßkartoffel und zaubern Fleisch-, Fisch- und Veggie-Burger mit leckerem Senf und Ketchup. Als Gast heißen sie den Autor Daniel Speck willkommen und genießen den sommerlichen Abend.

Koscher kochen – Freitag, 4. Juni 2021, 19.30 Uhr Ali und Adnan stehen einmal nicht gemeinsam am Grill, sondern am Herd. Im Jubiläumsjahr "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" taucht das Duo ein in eine besondere kulinarische Welt und stellt sich im Münchner Restaurant Einstein der Herausforderung des koscheren Kochens.