Prix Jeunesse International 2020 Freude über Auszeichnung für BR-Produktion "Anna und der wilde Wald"

Die Kinder-Reportage "Anna und der wilde Wald" wurde am Donnerstag, 11. Juni 2020, beim Prix Jeunesse International, dem weltweit größten Fernsehwettbewerb für herausragende Kinder- und Jugend-TV-Programme ausgezeichnet. Sie gewann den Preis der deutschen Kinderjury in der Kategorie "7 - 10 Jahre Non-Fiction". Das Festival und die Preisverleihung fanden in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie virtuell statt, mit über 1000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus 100 Ländern.