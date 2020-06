Virtueller PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2020 - Die Preisträger stehen fest Auszeichnung für die weltweit besten Kinder- und Jugendprogramme im TV

Kategorie "11 - 15 Jahre Non-Fiction":

DER KRIEG UND ICH – EVA AUS DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK - Episode 8

Südwestrundfunk (SWR), Deutschland



Kategorie "11 - 15 Jahre Fiction":

KING OF GULSET

Spark, Norwegen



Kategorie "7 - 10 Jahre Non-Fiction":

TALKING HEADS

Keplerfilm, Niederlande



Kategorie "7 - 10 Jahre Fiction":

HARDBALL

Northern Pictures, Australien



Kategorie "Bis 6 Jahre Non-Fiction":

THE MINI KIDS

Norwegian Broadcasting Corporation, Norwegen



Kategorie "Bis 6 Jahre Fiction":

SHOOOM'S ODYSSEY

Picolo Pictures, France



UNESCO Sonderpreis:

LIFE

Vientos Culturales, Mexiko



UNICEF Sonderpreis:

NO KIDDING – MY LITTLE WORLD

Taiwan Public Television Service, Taiwan



Gender Equity Preis:

WALK ON MY OWN

BYkids, USA



Deutsche Kinderjury / Kategorie "7 - 10 Jahre Non-Fiction":

ANNA UND DER WILDE WALD

Text und Bild Medienproduktion, Deutschland



Deutsche Kinderjury / Kategorie "7 - 10 Jahre Fiction":

GHOSTWRITER

Apple TV+, USA



Internationale Jugendjury / Kategorie "11 - 15 Jahre Non-Fiction":

TUT ALT WERDEN WEH?

SWR, Deutschland



Internationale Jugendjury / Kategorie "11 - 15 Jahre Fiction":

THE UNLISTED

Aquarius Films, Australien



Shorts Preis:

A WHALE’S TALE

Warner Media, Großbritannien



Herz-Preis:

TALKING HEADS

Keplerfilm, Niederlande



Special Achievement-Preise:

HI MUM, BYE DAD CORONA SPECIAL & KLOKHUIS MASTERCLASS

NTR, Niederlande



INFO ANIMATIONS COVID-19

Vientos Culturales, Mexiko



LOCKDOWN

Sinking Ship, Kanada