Vom BR für KiKA Anna und der wilde Wald

Im Rahmen der Kinderserie "Anna und die Haustiere" macht sich Tierreporterin Anna (Annika Preil) im April auf in die Region Bodenmais im Bayerischen Wald, um den Wald und seine Bewohner zu erkunden. Sie begegnet unter anderem Rehen, Hirschen, Bibern und Waldvögeln: in fünf 25-minütigen Einzelfolgen ab dem 5. April 2020 immer sonntags um 16.35 Uhr und einem 60-minütigen Film am Donnerstag, 21. Mai 2020 um 12.40 Uhr bei KiKA. Die Produktionen sind im Auftrag des Bayerischen Rundfunks entstanden. Die einzelnen Folgen und der Film sind nach Ausstrahlung für 3 Monate im KiKA-Player zu sehen.