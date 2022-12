Tatort München: Mord unter Misteln Fragen an Redakteur Cornelius Conrad

"Eigentlich ist 'Mord unter Misteln' gar kein Experiment, sondern letztlich ein sehr klassischer Fall, bei dem die Mördersuche im Mittelpunkt steht: ein Toter und ein Kreis von Leuten, von denen es jeder gewesen sein könnte. Das Besondere ist halt der Zeitsprung. In München sind experimentellere Fälle eine Seltenheit und bei 90 Fällen erlauben auch wir uns hier mal einen freudvollen Spaß. Die folgenden Filme, 'Hackl', 'Game Over' sowie auch 'Königinnen', die schon abgedreht sind, sind vor allem spannende, emotionale und 'normale" Tatort-Fälle."

Kalli Hammermann lädt Batic und Leitmayr zu einem Krimidinner zu sich nach Hause ein, um in einem Streit zwischen den beiden zu vermitteln und spielt dann im weiteren Verlauf im England der 1920er-Jahre eine wichtige Rolle. Wird er auch in den folgenden Fällen mehr zu sehen sein?

"Ivo Batic nähert sich dem Renteneintrittsalter und hat sich vorsorglich über ein Ausscheiden aus dem Dienst informiert, ein unmittelbarer Ausstieg ist nicht geplant, es sind mit 'Hackl', 'Game Over' und 'Königinnen' ja schon drei Filme abgedreht, und weitere Filme befinden sich in der Vorbereitung. Aber man wird sich ja mal erkundigen dürfen!"

"Gedreht wurde im November 2021 in München sowie in Schlössern in Oettingen im Landkreis Donau-Ries und in Mittelfranken."