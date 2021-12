Sternstunden-Tag 2021 Der BR sagt DANKE! 11,58 Mio. Euro für Kinder in Not

"Ich bin überwältigt und dankbar angesichts der großen Spendenbereitschaft der Menschen in Bayern. Es war mein erster Sternstunden-Tag als BR-Intendantin – und ein Tag, an dem ich es besonders gerne war. Kinder leiden in besonderem Maße unter der Pandemie, deshalb ist schnelle, unkomplizierte Hilfe wichtiger denn je.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die heute gespendet haben – ebenso wie an alle Beteiligten, die am Sternstunden-Tag mitgearbeitet haben, um dieses tolle Ergebnis möglich zu machen: die vielen Kolleginnen und Kollegen im BR, das Team von Sternstunden, unsere Partner sowie all die ehrenamtlichen Helfer am Telefon und im Hintergrund."