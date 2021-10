Sternstunden 2021 Sternstunden-Gala 2021 mit vielen Stars

Mit dem Sternstunden-Tag feiert der Bayerische Rundfunk einen Jahreshöhepunkt. Am Freitag, 10. Dezember 2021 werden ab 6.00 Uhr morgens Spenden für Kinder in Not gesammelt. Ab 20.15 Uhr beschließt die Sendung "Sternstunden-Gala 2021" voraussichtlich wieder live aus der Frankenhalle in Nürnberg den diesjährigen Sternstunden-Tag. In der Sendung stellen Moderatorin Sandra Rieß und Moderator Volker Heißmann prominente Paten, Engagierte sowie Betroffene aus Hilfsprojekten vor und begrüßen zahlreiche musikalische Stars auf der Sternstunden-Bühne.