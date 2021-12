Sternstunden-Tag 2021 Hilfe für Kinder in Not - auf allen BR-Kanälen

Ein Tag im Zeichen der Nächstenliebe – auch und gerade in Corona-Zeiten: Am Freitag, 10. Dezember 2021, berichtet der BR im Fernsehen, im Hörfunk und online über Aktionen und Hilfsprojekte für bedürftige Kinder und ruft zum Spenden auf.

Unter 0137/10 10 200 kann man von 6.00 bis 23.15 Uhr spenden. Anrufen lohnt sich, denn vielleicht hat man ja einen Star wie Uschi Glas, Bruno Jonas, Elmar Wepper, Nina Eichinger oder Friedrich von Thun am Ende der Leitung. Online kann über br.de/sternstunden gespendet werden. Den ganzen Tag berichten die BR-Programme auf allen Kanälen über Hilfsprojekte, die von Sternstunden unterstützt werden. Im BR Fernsehen eröffnet traditionell die Sendung "Wir in Bayern" den Sternstunden-Tag, den Abschluss bildet die "Sternstunden-Gala" am Abend um 20.15 Uhr live aus dem BR-Studio in Unterföhring.

Der Sternstunden-Tag 2021 im Programm

BAYERN 1

Besondere Auktion: Schon seit 29. November können die Hörerinnen und Hörer Schätze und Erlebnisse ersteigern, die es so nirgendwo zu kaufen gibt. Alle Erlöse gehen zu 100 Prozent an Sternstunden. Seinen roten Boxhandschuh hat Boxlegende Muhammad Ali Mitte der 1970er-Jahre persönlich für Moderator Fritz Egner signiert (Foto). Für dieses einzigartige Souvenir können Interessierte von Donnerstag, 9. Dezember, 7.00 Uhr an 24 Stunden lang bis zum Morgen des Sternstunden-Tags mitsteigern – diese Auktion ist zugleich Höhepunkt und Ende der Versteigerungsaktion von BAYERN 1.

Bereits versteigert wurden u. a. ein Trikot der Pokalsiegermannschaft des 1. FC Nürnberg von 2007 mit den Autogrammen der Spieler (4.000 Euro), eine Fahrt im BAYERN 1-Ballon mit Moderatorin Melitta Varlam (9.111 Euro) sowie ein Auftritt der BAYERN 1 Band bei einer privaten Feier (22.000 Euro). Die Gesamtsumme wird dann am Sternstunden-Tag an die Benefizaktion übergeben.

Alle Informationen und Teilnahmebedingungen zur Versteigerung hier.

Darüber hinaus berichtet BAYERN 1 wie gewohnt über besondere Projekte und Einrichtungen die von den Sternstunden Spenden in diesem Jahr gefördert werden.

Bayern 2

Im Programm von Bayern 2 in der radioWelt am Morgen ab 6.05 Uhr und in den Ausgaben am Mittag um 13.05 Uhr und am Abend um 17.05 Uhr sprechen die Moderatorinnen und Moderatoren mit prominenten Unterstützern der Benefizaktion, die am Spendentelefon Gelder für Sternstunden sammeln. Es werden von Sternstunden unterstützte Projekte vorgestellt, die beispielhaft zeigen, wie sehr notleidende Kinder profitieren.

Das Notizbuch ab 10.05 Uhr macht auf eine ganz besondere Versteigerung aufmerksam: Die Künstlerin Manuela Dilly hat eine Aktion mit Kindern der Bürgermeister-Schütte-Grund- und Mittelschule in Garmisch-Partenkirchen veranstaltet, bei der "Eine Alpensinfonie" von Richard Strauss malerisch umgesetzt wurde (Foto). Die entstandenen Bilder werden zugunsten von Aktion Sternstunden online versteigert. Die Bilder ansehen und Gebote abgeben kann man hier.

Die regionalZeit um 13.30 Uhr berichtet über Hilfsprojekte und Initiativen in Bayern und Franken.

Burghard Schunkert ist Gast in Eins zu Eins. Der Talk um 16.05 Uhr. Der gelernte Kaufmann und Erzieher lebt und arbeitet seit 1987 im Westjordanland. 1991 gründete er die Organisation "Lifegate". Sie hilft Menschen mit Behinderung durch Förderung, (Aus-)Bildung und Therapie, selbstständig leben zu lernen. Die Organisation ermutigt und stärkt die Familien, sich gemeinsam für ihre Kinder einzusetzen. Die Arbeit wird durch Spenden, Dienstleistungen sowie den Verkauf eigener Produkte (Olivenöl, Christbaumanhänger aus Olivenholz, selbstgenähte Taschen oder handgefertigte Keramik) finanziert.

BAYERN 3

Ab Montag, 6. Dezember, bis zum Sternstunden-Tag stellen die BAYERN 3-Moderatoren einige der Menschen vor, die sich in den Sternstunden Projekten engagieren und die mit ganzer Leidenschaft den Kindern und Jugendlichen helfen, die keinen leichten Start ins Leben haben. Es sind Alltagshelden, die in ihren Berufen oft zu wenig Anerkennung bekommen, oder die ehrenamtlich dazu beitragen, dass die Schwächsten in unserer Gesellschaft Schutz, Hilfe und Unterstützung bekommen. Auch die BAYERN 3 Frühaufdreher Steffi Fischer und Sebastian Winkler (Foto) stellen Projekte vor, die ihnen ganz besonders am Herzen liegen.

Steffi Fischer spricht mit Carina Enderes, die im heilpädagogisch-therapeutischen Antonia-Werr-Zentrum im unterfränkischen St. Ludwig so genannte "Systemsprengerinnen" betreut und den traumatisierten junge Mädchen und Frauen zwischen 11 und 21 Jahren hilft, Vertrauen zu fassen, und sie dabei unterstützt, sich das erste Mal im Leben erwünscht und wertvoll zu fühlen. Sebastian Winkler spricht mit Schwimmlehrer Alexander Gallitz, der Kindern mit unterschiedlichen Behinderungen Schwimmen beibringt und erwachsene Menschen mit Behinderung zu Schwimmlehrer-Assistenten ausbildet.

Auch der BR-Benefizsong "(Ich wünsch dir) Sternstunden" sowie die BAYERN 3-Weihnachtssongs "Ein Tag heile Welt", "Heimkommen" und "Alle Jahre Lieder" laufen in diesem Advent wieder im Radioprogramm – der Erlös aus den Downloads geht direkt an Kinder in Not in Bayern und auf der ganzen Welt.

BR-KLASSIK

BR-KLASSIK hat einige der größten Stars der Klassikwelt gewinnen können, im Programm zum Spenden aufzurufen: Anne-Sophie Mutter, Jonas Kaufmann und David Garrett zum Beispiel. Sie alle unterstützen Sternstunden. Bei der großen Live-Gala am Abend wird auch Cellistin Raphalea Gromes dabei sein – und sie ist vorab auf BR-KLASSIK im Interview zu erleben. Außerdem werden den ganzen Tag über Projekte vorgestellt, die von den Sternstunden gefördert werden. Viele von ihnen haben einen Bezug zu Kunst, Musik und Kreativität. Und natürlich hält BR-KLASSIK seine Hörerinnen und Hörer immer über den Spendenstand auf dem Laufenden!

BR24

BR24 berichtet im Radio regelmäßig über den Verlauf des Sternstunden-Tags und liefert den ganzen Tag über Informationen zum Spendenstand. Eine Bilanz des Sternstunden-Tags präsentiert BR24 ausführlich am Samstag, den 11. Dezember. BR24 Digital begleitet den Sternstunden-Tag nachrichtlich in Web, App und in den sozialen Medien. Der Spendenstand wird auf allen Plattformen regelmäßig angezeigt. Auch die BR24 Rundschau berichtet vom Sternstunden-Tag und meldet sich zudem live aus der Spendenzentrale.

PULS

In der Sternstunden-Woche, vom 6. bis 10. Dezember, berichtet PULS, das junge Content-Netzwerk des BR, in seinen Kanälen über die Aktion und animiert zum Mitmachen. PULS Reportage Host Nadine Hadad ist in diesem Jahr Patin für ein Sternstunden-Projekt, das sich gemeinsam mit dem Caritasverband Nürnberg e. V. im mittelfränkischen Schnaittach um die Finanzierung eines Neubaus einer heilpädagogischen Wohnstätte für Mädchen im Alter von elf bis 17 Jahren kümmert. PULS Reportage wird in der Sternstundenwoche bei Instagram über das Projekt berichten. Am Sternstunden-Tag selbst ist PULS Radio Moderator Andi Christl in der Spendenzentrale im BR Funkhaus in München und wird zwischen 6.00 und 23.00 Uhr telefonisch Spenden entgegennehmen.

BR Heimat

In allen aktuellen Magazinen lädt BR Heimat seine Hörerinnen und Hörer zum Spenden ein. Und im Vormittags-Ratsch "Habe die Ehre" ist Bauchredner und Kabarettist Sebastian Reich mit seiner entzückenden Nilpferddame Amanda zu Gast. Beide werden von ihrem Engagement für Sternstunden berichten, und beide sind dann auch Gäste bei der großen Sternstunden-Gala am Abend.

BR Schlager

In der Sternstunden-Woche, vom 6. bis 12. Dezember, stellt BR Schlager Hilfsprojekte für Kinder in Bayern und im Rest der Welt vor, die von Sternstunden unterstützt werden. Zudem senden wir Interviews mit BR Schlager-Hörerinnen und -Hörern, die bereits seit Wochen mit schönen Aktionen Geld für Sternstunden sammeln. Geplant sind außerdem Interviews mit prominenten Gästen, wie z. B. den Sternstunden-Paten Roland Kaiser und Uschi Glas.

Wir in Bayern

Die "Wir in Bayern"-Familie ist am Sternstunden-Tag auch wieder für den guten Zweck im Einsatz. Sandra Bousccarut begrüßt im "Wir in Bayern"-Wohnzimmer Teilnehmerinnen der aktuellen Staffel "Landfrauenküche". Gemeinsam haben sie kulinarische Pakete für eine besonders genussvolle Spendenaktion zugunsten von Sternstunden gepackt, die sie präsentieren werden. Außerdem wird zu sehen sein, was aus 150 Holzstern-Rohlingen entstanden ist, an denen sich Kinder kreativ ausgetobt haben, um damit Kindern zu helfen. Und in der Spendenzentrale im Münchner Funkhaus begrüßt Michael Sporer die "Wir in Bayern"-Experten Jutta Löbert, Sabine Abel und Wirtshaustester Andi Christl, die von ihren Gesprächen mit den Spendern am Telefon berichten.

Abendschau und Abendschau – Der Süden / Frankenschau aktuell

Schwerpunkt der Berichterstattung am Sternstunden-Tag ist für die "Abendschau" wieder die Spendenzentrale im Funkhaus. In mehreren Live-Schalten wird München-Korrespondent Moritz Steinbacher mit Prominenten sprechen, die an den Spendentelefonen sitzen werden. Mit einem Portrait der Gruppe "Pam Pam Ida" wird nochmal auf die Sternstunden-Gala am Abend hingewiesen. Wie in den vergangenen Jahren haben "Abendschau" und "Abendschau – Der Süden" im Vorfeld intensiv über Sternstunden-Projekte in Bayern berichtet.

Auch in der "Frankenschau aktuell", von 17.30 bis 18.00 Uhr, stellen Regionalkorrespondenten Einrichtungen vor, die dank der Unterstützung von Sternstunden ihr Hilfsangebot erweitern konnten. So zum Beispiel das "Bezzelhaus" in Gunzenhausen. Mit Hilfe der Spenden konnte dort eine neue Wohngruppe für Jugendliche geschaffen werden, für die selbständig zu leben erst ein mal scheinbar unüberwindbare Probleme bedeutet. Haushalt, Ausbildung und Hobbies so zu organisieren, damit das eigenverantwortliche Leben auch Freude macht – das haben sich die Pädagogen und Psychologen im "Bezzelhaus" für diese Jugendlichen zum Ziel gesetzt und der Wohngruppe gleich den passenden Namen gegeben: "Sternstunden".

Sternstunden-Gala 2021: live ab 20.15 Uhr

Höhepunkt und Abschluss des diesjährigen Sternstunden-Tags ist die "Sternstunden-Gala" live ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen. Volker Heißmann und erstmalig Sandra Rieß begrüßen prominente Paten, Engagierte sowie Betroffene aus Hilfsprojekten und eine große Zahl musikalischer Stars wie Roland Kaiser, Hans-Jürgen Buchner alias Haindling, Claudia Koreck, Patricia Kelly, Michelle Marie Haase ("The Voice Kids"), Sebastian Reich mit Amanda, DDC Breakdance und Pam Pam Ida. In die Welt der Klassik entführen die Cellistin Raphaela Gromes und der Pianist Julian Riem. Der beliebte Chor der bayerischen Spitzenpolitiker wird auf der Bühne "Kling, Glöckchen, kling" für Kinder in Not singen. Für viel Spaß sorgt wie immer das fränkische Komiker-Duo Heißmann & Rassau.

Um zu zeigen, wie vielfältig die Kinderhilfsprojekte sind, die Sternstunden unterstützt, werden verschiedenste Initiativen vorgestellt. Die Deutsche Stiftung Kinderdermatologie etwa hat sich ganz der Behandlung von Kindern mit schweren Hautkrankheiten verschrieben. Das geplante, neuartige Beratungszentrum "BesonderHaut" stellt die ganze Familie in den Fokus. Neben der medizinischen Behandlung geht es auch um Beratung, Aufklärung und Prävention. Die Fachklinik Haus Immanuel im oberfränkischen Thurnau hat sich auf suchtkranke Mütter spezialisiert und sorgt dafür, dass Betroffene und ihre Kinder über einen deutlich längeren Zeitraum als bisher therapiert und unterstützt werden. Dies kommt vor allem einer langfristig positiven Entwicklung der Kinder zugute.

Die Coronapandemie hat große medizinische, aber auch psychische Auswirkungen und stellt viele Kinderhilfsprojekte vor ungeahnte Herausforderungen. Zu Gast in der Sendung wird Landtagspräsidentin Ilse Aigner sein, die Sternstunden zur akuten Unterstützung solcher Einrichtungen im letzten Jahr eine Million Euro aus eingesparten Landtagsmitteln zur Verfügung gestellt hatte. Nun wird der Blick darauf gerichtet, wie mit diesen Mitteln konkret geholfen werden konnte.

BR Mediathek

Alle Video-Inhalte rund um Sternstunden sind in der BR Mediathek unter einem eigenen Themenband auf der Startseite zu finden, außerdem viele aktuelle Magazinbeiträge zu Projekten und Adventskalendern. Die über den Sternstunden-Tag verteilten TV-Schalten in die Spendenzentralen sind als Livestream in der BR Mediathek abrufbar, ebenso die große Sternstunden-Gala am Abend. Zudem gibt es eine eigene Sternstunden-Themenseite in der BR Mediathek.

br.de/sternstunden Auf br.de/sternstunden sind alle Inhalte des Bayerischen Rundfunks zur Benefizaktion Sternstunden zu finden. Hier wird über den ganzen Tag der aktuelle Spendenstand angezeigt und ein Link führt zum offiziellen Sternstunden-Spendenformular.

Am Sternstunden-Tag gibt es auf br.de/sternstunden ab 6.00 Uhr morgens Neues und Aktuelles, Berichte aus der Spendenzentrale sowie Fotos und Statements der prominenten Unterstützer, außerdem Ausschnitte aus den Hörfunk- und Fernsehsendungen sowie Reportagen zu Sternstundenprojekten und -aktionen.

Höhepunkt ist jedes Jahr die Bilanz mit dem aktuellen Spendenergebnis. Auch nach dem Sternstunden-Tag informiert br.de/sternstunden über Kinderhilfsprojekte in Bayern, Deutschland und der Welt.

Social Media Auch in den Social-Media-Kanälen des BR dreht sich an diesem Tag alles um Sternstunden. Bei Facebook, Instagram und Twitter können die User einen exklusiven Blick hinter die Kulissen dieses ganz speziellen Sternstunden-Tags werfen und erfahren, was mit dem gespendeten Geld passiert.

Die Spendenzentrale

Auch in diesem Jahr gibt es nur im Funkhaus München eine Spendenzentrale. Hier werden über den Tag verteilt zahlreiche Prominente an den Spendentelefonen sitzen. Angekündigt haben sich u. a. Christine Eixenberger, Friedrich von Thun, Prinz Leopold von Bayern, Nina Eichinger, Philipp Moog, Sabine Sauer, Elmar Wepper, Johanna Bittenbinder, Angela Ascher, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sowie eine Reihe von BR-Moderatoren aus Hörfunk und Fernsehen.