Balkausky, Wildermuth, Netzel Statements von ARD- und BR-Verantwortlichen

"Programmlich sind die European Championships, die wir gemeinsam mit dem ZDF, unseren europäischen Partnern und den Sportverbänden entwickelt haben, eines der wichtigsten Sportereignisse überhaupt. Die Idee, Europameisterschaften in den unterschiedlichsten Sommersportarten miteinander zu verknüpfen, war schon bei der Premiere 2018 (Berlin/Glasgow) bei unserem Publikum sehr erfolgreich. Ich gehe davon aus, dass die Aufmerksamkeit in diesem Jahr, wenn das ganze Event komplett an einem Ort in Deutschland stattfindet, bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauer mindestens genauso groß sein wird, wenn nicht sogar noch deutlich größer."