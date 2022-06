Interview Moderatorin Esther Sedlaczek im Interview

ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek moderiert im Ersten die Live-Übertragungen der European Championships von 11. bis 21. August 2022 in München. Deren Hauptschauplatz ist der Olympiapark mit seiner markanten Zeltdach-Konstruktion. Das Erste berichtet im Wechsel mit dem ZDF und bestreitet fünf Sendetage.

Esther Sedlaczek, geboren 1985 in Berlin, ist seit über zehn Jahren als Sportreporterin tätig – zunächst beim Bezahlsender Sky, wo sie als Fußball-Reporterin und Moderatorin tätig war, seit Frühjahr 2021 in Diensten der ARD. Hier moderiert sie regelmäßig die "Sportschau" sowie Fußball-Liveübertragungen im Ersten. Bei den European Championships in ihrer Wahlheimat München ist sie erstmals als Frontfrau im Ersten beim einem Multi-Sportevent im Einsatz.