Auf einen Blick Alle Sportarten und Schauplätze

11 Tage, 4700 Sportlerinnen und Sportler, 177 Medaillenentscheidungen: Die European Championships 2022 in München sind das größte Sportereignis in Deutschland seit der Fußball-WM 2006 und für Bayerns Landeshauptstadt das größte Sport-Event seit den Olympischen Spielen 1972. In diesen Sportarten geht es um EM-Medaillen:

Leichtathletik

Knapp drei Wochen nach den Weltmeisterschaften in USA trifft sich die europäische Leichtathletik-Elite zu ihren Titelkämpfen im Olympiastadion München. Für viele deutsche Athletinnen und Athleten sind die Europameisterschaften in der Heimat der eigentliche Saisonhöhepunkt. Das deutsche Team wird angeführt von Olympiasiegerin Malaika Mihambo und Zehnkampf-Weltmeistermeister Niklas Kaul.

Tischtennis

Die Rudi-Sedlmayer-Halle in München ist Austragungsort der Tischtennis- Europameisterschaften. Bereits zum sechsten Mal werden die kontinentalen Titelkämpfe in Deutschland ausgetragen. Fünf Medaillenentscheidungen stehen auf dem Programm. Das deutsche Team geht mit Rückenwind von den Olympischen Spielen in Tokio an den Start. Dimitrij Ovtcharov gewann dort im Einzel die Bronzemedaille und gemeinsam mit der Tischtennislegende Timo Boll, mit Patrick Franziska und Benedikt Duda Silber im Mannschaftswettbewerb.

Turnen

In der Olympiahalle kämpfen über 300 Turnerinnen und Turner um 14x Gold, Silber und Bronze. Für Marcel Nguyen, den dreifachen Europameister und zweifachen olympischen Silbermedaillengewinner aus Unterhaching, könnte es der krönende Abschluss einer großen Karriere sein. Nguyen musste die Olympischen Spiele in Tokio verletzungsbedingt absagen und arbeitet an seinem Comeback.

Triathlon

Der Ausdauerdreikampf beginnt mit dem Schwimmen im Olympiasee, die darauffolgenden Rad- und Laufstrecken führen die Triathletinnen und Triathleten durch und um den Olympiapark. Absolviert werden 1,5 km Schwimmen, 40 km auf dem Rad und 10 km auf der Laufstrecke.

Radsport

Im Radsport kämpfen Athletinnen und Athleten aus vier Disziplinen um die EM-Medaillen. Die Straßenradrennen werden im Münchner Umland gestartet und haben ihren Zieleinlauf am Odeonsplatz im Herzen der Stadt. Für die europäische Elite ist es das erste Kräftemessen nach der Tour de France. Die BMX- und Mountainbike-Entscheidungen fallen im Olympiapark. Echte Top-Stimmung wird in der Messe München erwartet, wo die Bahnrad-Wettbewerbe stattfinden. Team Deutschland tritt dabei mit guten Empfehlungen an: Das Gold bei der Mannschaftsverfolgung und die Silbermedaille im Teamsprint von Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich bei den Olympischen Spielen in Tokio ist noch in bester Erinnerung.

Beachvolleyball

Vor zwölf Jahren gastierten die Europameisterschaften im Beachvolleyball zuletzt in Deutschland. Dazwischen lag Rio 2016 mit Olympia-Gold für Laura Ludwig und Kira Walkenhorst vor großer Kulisse an der Copacabana. Herrliche Strände hat München zwar nicht zu bieten, dafür aber den Königsplatz mitten im Herzen der Stadt, der Hotspot für Einheimische und Gäste an lauen Sommerabenden. Eine stimmungsvolle Kulisse für Europas Topstars im Beachvolleyball.

Klettern

Schon zum dritten Mal gastieren die Kletter-Europameisterschaften in München. Erstmals werden dabei vier Wettbewerbe ausgetragen. Neben Lead, Bouldern und Speed, ist Bouldern & Lead als frische Olympische Disziplin neu im Programm. Die Kletterwände stehen am Königsplatz in direkter Nachbarschaft zum Beachvolleyball. Die heimischen Fans hoffen auf Alex Megus, den Weltklassekletterer aus Erlangen.

Rudern

Gerudert wird an historischer Stätte. Auf der Regattaanlage in Oberschleißheim wurden schon 1972 die Olympischen Ruderwettbewerbe ausgetragen und im Nachgang noch zwei Weltmeisterschaften. Insbesondere Oliver Zeidler könnte Geschichte schreiben: Er könnte an gleicher Stätte Europameister im Einer werden, an der sein Großvater Hans-Joachim Färber 1972 Olympiasieger im Vierer wurde. Integriert sind auch die vier Medaillenentscheidungen im Para-Rudern.

Kanu-Rennsport