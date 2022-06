Im Rahmenprogramm ARD-Doku "Meine Spiele - Olympia 72 in München"

In seinem 45-minütigen Film am Samstag, 23. Juli 2022, 19.00 Uhr im Ersten, blickt ARD-Autor Christoph Nahr auf die Münchner Spiele zurück und trifft Menschen, die damals in unterschiedlichen Rollen dabei waren.