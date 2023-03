Ein Krimi aus Passau Zeit zu beten (5)

Frederike Bader (Marie Leuenberger), Ex-Polizistin aus Berlin, derzeit in Passau im Zeugenschutz lebend, will ihrem Ex- Chef Jochen Mohn (Stefan Rudolf) - vormals Zeugenschützer, jetzt Chef der Passauer Kripo, helfen. Frederike holt dafür auch den gewitzten österreichischen Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) mit an Bord. Mohn hat einen Verdacht: Ist der neue Lebensgefährte, Anwalt Jürgen Ritter (Peter Fieseler) seiner Ex-Frau Monique (Davina Donaldson) Handlanger von organisierten Geldwäschern? Offizielle Ermittlungen kann Mohn gegen den Mann, der ihm die Frau ausgespannt hat, nicht lostreten. Aber wozu hat man Freunde? Ihrem Auftraggeber ist jede Hilfe willkommen; schließlich lebt nicht nur seine Ex mit dem dubiosen Anwalt Jürgen Ritter unter einem Dach, sondern auch sein achtjähriger Sohn