Ein Krimi aus Passau Reihenidee

Nachdem sie sich den Zorn eines Berliner Clan-Bosses zugezogen haben, landen eine Ex-Polizistin und ihre vorbestrafte Adoptivtochter im Zeugenschutzprogramm. 800 Kilometer von Berlin entfernt, in der bayerischen Touristen- und Studentenstadt Passau, wagen Mutter und Tochter einen Neuanfang – auch miteinander. Und unter ihren neuen Namen: Frederike und Mia Bader. Niemand in Passau weiß: Frederike war in ihrem früheren Leben zuletzt Gruppenleiterin einer ermittelnden Spezialeinheit des BKA, Mia hat eine Karriere als Drogendealerin und einen Knastaufenthalt hinter sich. Das Duo aus dem ruppigen Berlin fühlt sich in Passau wie in einer anderen Welt. Die makellos schöne Barock-Stadt Passau, die sich wie ein Schiffsbug in den Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz hineinschiebt, wirkt auf sie wie die bayerische Ausgabe von Venedig. Der Alltag von Mutter und Tochter ist weniger romantisch. Mia arbeitet als Verkäuferin in einer Bäckerei, ihre Mutter als Qualitätskontrolleurin in einer Schmiede.