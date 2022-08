Highlights bis Anfang Oktober Das große Jubiläumsprogramm

Hochkarätige Gaststars im August und September:







Montag, 3. Oktober, bis Freitag, 7. Oktober, 19.30 Uhr: Jubiläumsfolgen à la Bella Italia

Als Pfarrer Burman (Daniel Popat) die Einladung zu einer Papstaudienz in Rom erhält, ist die Freude im Dorf groß, denn er darf ein paar Gläubige aus seiner Gemeinde mitbringen. Die ausgewählten Lansinger Kathi Benninger (Carina Dengler), Severin Zechner (Andi Giesser), Monika Vogl (Christine Reimer), Margot Gerstl (Sarah Camp) und Tina Brenner (Anita Eichhorn) machen sich voller Vorfreude auf den Weg. Die Überraschung ist groß, als während der Fahrt ein müder Christian (Jonathan Gertis) in der letzten Busreihe aufwacht und sich wider Willen ebenfalls auf der Reise nach Italien befindet. Als der Bus unerwartet liegen bleibt und eine Weiterfahrt nicht möglich ist, stehen die Lansinger plötzlich vor ganz besonderen Herausforderungen.



Samstag, 8. Oktober, Familientag unter dem Motto „Ti amo – Lansing!“

Am 8. Oktober, also auf den Tag genau 15 Jahre nach Ausstrahlung der ersten Folge von "Dahoam is Dahoam", wird es auf dem Drehgelände in Dachau nach zwei Jahren endlich wieder einen Familientag geben. Das Motto lautet "Ti amo – Lansing!" und spielt auf die Handlung der Jubiläumsfolgen an. Mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm rund um das Thema Italien vs. Bayern, welches die Stars der Serie darbieten, sowie einem Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten werden Besucherinnen und Besucher bestens unterhalten und versorgt. Natürlich kommen auch die beliebten Autogrammstunden nicht zu kurz. Details zu Ablauf und Anfahrt werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.