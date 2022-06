"Dahoam is Dahoam" Gastrolle für Stefanie Hertel

Prominenter Besuch bei "Dahoam is Dahoam": Sängerin Stefanie Hertel gibt mit einer Gastrolle in der beliebten BR-Familienserie ihr Schauspieldebüt vor einer TV-Kamera. Dafür stand sie am Dienstag, 28. Juni 2022, einen Tag lang im Seriendorf Lansing bei Dachau vor der Kamera. Ausgestrahlt wird die Episode am 26. September 2022 im Rahmen des Programms zum 15-jährigen Jubiläum von "Dahoam is Dahoam".