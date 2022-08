15 Jahre "Dahoam is Dahoam" Statements und Gratulationen

"'Dahoam is Dahoam' ist und bleibt in vielerlei Hinsicht einzigartig: die einzige regionale Daily in Deutschland, generationenübergreifend ein Dauererfolg, treue Fans im Fernsehen und in den sozialen Medien. Und: Die Serie erfindet sich seit 15 Jahren täglich neu, geht mit der Zeit. Das ist für mich der besondere Wert von 'DiD' in diesen Zeiten: Die Serie verbindet die Menschen über die Geschichten aus dem Leben, die hier erzählt werden und lässt auch schwierige Themen nicht aus. Herzlichen Glückwunsch allen Macherinnen machen, herzlichen Glückwunsch 'Dahoam is Dahoam'."