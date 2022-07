Ab 22. August bei "Dahoam is Dahoam" Romantische bunte Hochzeit / Jutta Speidel als Schamanin

Romantisch und zugleich turbulent geht es bei "Dahoam is Dahoam" Ende August zu: Zunächst geben sich in der Folge am Montag, 22. August 2022, um 19.30 Uhr im BR Fernsehen, Brunnerwirt-Köchin Sarah (Sophie Reiml) und ihre Freundin Jenny (Laura Tashina) nach einigen Hindernissen endlich das Ja-Wort. Direkt im Anschluss, vom 23. bis 25. August, gibt sich TV-Legende Jutta Speidel als Schamanin in Lansing die Ehre und steht Sascha (Eisi Gulp) unterstützend in einer persönlichen Krise bei.