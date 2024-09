Kopfschmerztag - Was tun gegen Kopfweh?

Was kann außer Medikamenten bei Migräne helfen?

Neben einer medikamentösen Therapie sollte auch immer versucht werden, bekannte Auslöser von Migräneanfälle von vornherein zu vermeiden: "Bei einem Patienten ist es grelles Licht, bei einer anderen Patientin Lärm. Auch Übermüdung und Stress spielt eine Rolle. Außerdem ist bekannt, dass Alkohol die Entstehung von Migräneattacken begünstigt", so Erbguth. Auch wer zum Beispiel regelmäßig Ausdauersport betreibe, könne die Anfallshäufigkeit und die Stärke des Schmerzes senken.

Wie viele Menschen sind von Kopfschmerzen und Migräne betroffen?

Im Rahmen der nationalen Burden of Disease-Studie am Robert Koch-Institut wurde eine telefonische Querschnittbefragung durchgeführt, in der Häufigkeit, Dauer, Eigenschaften und Begleiterscheinungen der Kopfschmerzen erfragt wurden. Die Ergebnisse sind im Journal of Health Monitoring vom 9. September 2020 veröffentlicht.

57,5 Prozent der Frauen und 44,4 Prozent der Männer in Deutschland berichten, binnen eines Jahres mindestens einmal von Kopfschmerzen betroffen zu sein.

14,8 Prozent der Frauen und 6,0 Prozent der Männer erfüllen die kompletten Kriterien für Migräne.

Bei Frauen ist die Anzahl der erkrankten Personen, die sogenannte Prävalenz, bei 18- 29-Jährigen am höchsten, bei den Männern in der Altersgruppe der 30- 39-Jährigen.

Eine wahrscheinliche Migräne haben 28,4 Prozent der Frauen und 18,0 Prozent der Männer.

9,1 Prozent der Migränepatienten leiden unter chronischen Kopfschmerzen.

10,3 Prozent der Frauen und 6,5 Prozent der Männer sind von Kopfschmerzen vom Spannungstyp betroffen.

Der Deutsche Kopfschmerztag

Der Deutsche Kopfschmerztag fällt auf den 5. September und wurde im Jahr 1999 vom Bundesverband Deutsche Schmerzhilfe e.V. ins Leben gerufen, um über die verschiedenen Ausprägungen und Behandlungsmöglichkeiten von Kopfschmerzen aufzuklären.