Vakcinacija protiv korone nema za posledicu veći broj pobačaja

Vakcinacija i trudnoća: tema oko koje oduvek kruže mnogi strahovi ali i glasine, što je i razumljivo. Naravno da nijedna žena ne želi da njena zdravstvena zaštita potencijalno ide na štetu nerođenog deteta. To ni u vreme pandemije nije drugačije. Do BR24-#Faktenfuchs iznova dolaze tvrdnje da vakcine protiv korone izazivaju spontane pobačaje. Te tvrdnje, međutim, nemaju uporište.

Jedna korisnica tvrdi na svom Facebook-nalogu: „Kao što je dokazano, vakcina protiv kovida-19 dovodi do povećanog broja spontanih pobačaja“. Druga korisnica piše: „Pogledajte britansku studiju. Broj spontanih pobačaja se povećao“. Treći korisnik postuje: „U SAD-u je stopa pobačaja porasla za 400 procenata“. Ali šta bi moglo biti istinito u tim tvrdnjama?

Nema indicija za komplikacije

Prema sadašnjem nivou znanja: ništa. Broj od oko 400 procenata verovatno potiče od jedne britanske internet stranice koja širi dezinformacije. Tamo je reč o porastu broja spontanih pobačaja u vezi sa vakcinacijom: Navodno se njihov broj kod vakcinisanih žena povećao za 366 procenata. Brojevi su uzeti iz jednog izveštaja britanske vlade, ali su pogrešno interpretirani. Ta stranica je poznata po širenju lažnih informacija.

Pre nego što se bliže pozabavimo time šta stoji iza te lažne tvrdnje, isplati se baciti pogled na poslednja istraživanja vezana za temu vakcinacija i trudnoća.

Koliko su vakcine protv korone bezbedne za trudnice?

Šta znamo o tome kako vakcinacija utiče na nerođeno dete? Trenutno se ne raspolaže sa dovoljno podataka iz kontrolisanih studija – Stalna komisija za vakcinaciju (Stiko) u Nemačkoj zato dosada ne preporučuje vakcinaciju za trudnice.

Međutim, to ne znači da Stiko trudnice odgovara od vakcinisanja – odluka je prepuštena svakoj ženi. Prema stanovištu jedanaest nemačkih stručnih organizacija iz oblasti ginekologije, rezultat promišljanja, vakcinisati se ili ne, za trudnice (bez posebnog rizika za nuspojave) ima pozitivan ishod. Eksperti su se stoga u zajedničkom saopštenju za štampu izjasnili za vakcinisanje trudnica mRNK-vakcinama od drugog trimestra.

Njihovi argumenti: Prilikom sistematskog praćenja preko 5.000 trudnih žena američki naučnici dosad nisu mogli da nađu nijednu indiciju za povećan broj komplikacija. Spontanih pobačaja, mrtvorođenja i prevremenih porođaja među vakcinisanim trudnicama nije bilo češće nego kod nevakcinisanih žena.

Trudnice često imaju teži oblik kovida-19

U prilog vakcinaciji ide i to što infekcija virusom Sars-CoV-2 kod trudnica češće ima teži tok. Trudnice su u slučaju oboljevanja 6 puta češće morale da budu podvrgnute intenzivnom medicinskom tretmanu i 22 puta češće budu stavljane na mehaničku ventilaciju, argumentuju ginekološke stručne organizacije u svojoj izjavi.

Tim istraživača okupljen oko Nathalie Auger sa Univerziteta Montreal je u jednoj metaanalizi sažeo dosadašnja iskustva iz 42 posmatračke studije sa 438.548 trudnica, od kojih je ukupno 7.569 bilo inficirano virusom SARS-CoV-2. Već prilikom infekcije – čak i bez simptoma bolesti – se rizik od po život opasne eklampsije povećao za 33 procenta. Kod inficiranih majki je značajno češće bilo i prevremenih porođaja i mrtvorođenja.

Sažeto se dakle može reći: Do sada nema dovoljno podataka da bi se moglo zaključiti, kakav rizik možda može da proistekne iz vakcinacije u trudnoći. Međutim, do sada nema indicija da vakcinacija dovodi do više spontanih pobačaja. Spontani pobačaji se među vakcinisanim ženama dosad ne javljaju češće nego uobičajeno. Sa druge strane, velika metastudija dolazi do zaključka da je rizik od prevremenih porođaja i mrtvorođenja u slučaju SARS-CoV-2 infekcije majke značajno povećan.

Odakle potiču dezinformacije?

Kako korisnici dolaze do tvrdnje da je povećana stopa spontanih pobačaja povezana sa vakcinacijom protiv korone? Kako je u ranijim slučajevima dezinformisanja moglo biti primećeno, izgleda da su te tvrdnje svoj put u nemački jezik našle sa dezinformacionih portala engleskog govornog područja.

Prema jednoj proveri istinitosti informacija koju je sprovela novinska agencija Reuters, lažna informacija potiče sa britanskog dezinformacionog portala „The Daily Expose“. Ta internet stranica je već ranije upadala u oči svojim lažnim informacijama. Članak nosi naslov "Number of women to lose their unborn child after having the Covid Vaccine increases by 366% in just six weeks".

Članak i tvrdnja o povećanju broja spontanih pobačaja za 400 procenata su kasnije šireni po različitim socijalnim mrežama. Autori članka kao izvor za svoje navodno otkiće navode nedeljni izveštaj o prijavljenim reakcijama i nuspojavama vakcina protiv korone koji objavljuje Regulatorna agencija za lekove i zdravstvena sredstva Velike Britanije (MHRA). Citirani brojevi su tačni – zaključci koje autori izvlače su pak pogrešni, jer izostavljaju važan kontekst.

Prema navodima MHRA, u periodu od 9. Decembra 2020 do 24. Januara 2021 došlo je do ukupno 6 spontanih pobačaja kod žena koje su bile vakcinisane protiv Sars-Cov-2. Nije jasno, da li uopšte postoji neka povezanost sa vakcinacijama. Narednih šest nedelja, u periodu od 24. Januara do 7. Marta, taj broj se popeo na ukupno 28 pobačaja – bilo ih je još 22. To je aritmetičko povećanje za 366 procenata i zasada je izveštaj korektan. Međutim, autori taj porast ne stavljaju u odnos sa ukupnim brojem žena koje su u istom vremenskom periodu bile vakcinisane, a on je jako povećan.

Kako je novinskoj agenciji Reuters objasnio predstavnik za štampu MHRA, ukupan broj prvih vakcinacija se između ta dva izveštaja povećao sa 1.340.043 na 4.322.791 lica. Agencija procenjuje da se broj žena među vakcinisanima sposobnih da rađaju u tom periodu povećao sa 665.424 na 2.146.866 – dakle više nego utrostručio.

Koliko žena je u momentu vakcinacije stvarno bilo trudno, ne proizilazi iz izveštaja. Budući da se i pre pandemije jedna četvrtina svih trudnoća u Velikoj Britaniji završavala spontanim pobačajem, ukupan broj od 28 pobačaja kod više od dva miliona žena sposbnih za rađanje među vakcinisanima prvom dozom je, sa stanovišta ove institucije, očekivan – potpuno nezavisno od vakcinacije. Prema rečima predstavnika za štampu, izveštaji o spontanim pobačajima se tačno proveravaju ukoliko su u vremenski povezani sa vakcinacijom, ali do sada nije utvrđen „nikakav obrazac“ koji ukazuje na povećani rizik.

Zaključak: Stalna komisija za vakcinaciju trudnicama za sada ne preporučuje vakcinisanje protiv kovida, jer o tome još uvek nema kontrolisanih istraživanja. Odluku, za ili protiv vakcinacije, stoga prepušta samim ženama. Pogotovo trudnicama koje su u većem riziku od teškog toka bolesti ili inficiranja bi nakon detaljnih konsultacija trebalo ponuditi vakcinaciju.

Jedanaest nemačkih stručnih organizacija iz oblasti ginekologije ženama preporučuje da se vakcinišu. Sistematske analize nuspojava kod vakcinisanih u SAD-u, u slučaju više od 5.000 vakcinisanih trudnica, nisu pružile nikakve indicije za povišenu stopu spontanih pobačaja. S druge strane, rizik da se kao trudnica teško oboli od korone ili da dođe do prevremenog porođaja ili mrtvorođenja je, prema različitim studijama, povećan.

Odakle onda dolazi dolazi broj od 400 procenata? On proizilazi iz članka britanske dezinformacione stranice koji je mnogo puta deljen na socijalnim mrežama. Autori se pozivaju na analize britanske državne uprave o mogućim nuspojavama vakcinacije, ali povećanje ne stavljaju u odnos sa povećanim brojem vakcinisanih žena – a time dolaze do pogrešnog rezulatata.