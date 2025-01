Tiergarten Nürnberg überwacht Delfin-Wohl mit neuer App

Tierärztin Katrin Baumgartner kniet am Rand der Delfin-Lagune im Tiergarten Nürnberg und hört die Atmung von Delfindame Sunny ab. Auf Kommando atmet das 25 Jahre alte Delfinweibchen kräftig aus. Routine im Tiergarten Nürnberg. Neu ist das Tablet, das Katrin Baumgartner bei der Untersuchung dabeihat. Die Tierärztin hat eine App mitentwickelt, um besser und schneller zu erfassen, wie es den Delfinen geht.

Untersuchung der Delfine wird schneller und einfacher

"Früher standen wir hier mit unseren Zettelchen und haben per Hand geschrieben. Dann sind wir in die Praxis gegangen und haben dort alles in den Computer eingetragen", sagt Baumgartner. Jetzt können sie und ihr Team direkt am Beckenrand die Ergebnisse eintragen. Auch Fotos können in der App abgespeichert werden. Auf Kommando macht Delfinweibchen Sunny ihren Mund weit auf und zeigt ihre Zähne.

Alle Beobachtungen fließen in eine App

Für die nächste Untersuchung geht Tierärztin Katrin Baumgartner in den Blauen Salon. Hier können die Delfine unter Wasser beobachtet werden. Vor der großen Scheibe beurteilt die Tierärztin zusammen mit Revierleiter Armin Fritz den Zustand von Delfindame Sunny, die neugierig angeschwommen kommt. "Sie hat keine Kratzer, und die Haut sieht gut aus", urteilt Revierleiter Armin Fritz, der ebenfalls an der Anwendung mitgearbeitet hat. "Der Vorteil der App ist, dass alle – Tierpfleger, Trainer, Biologen und Ärzte – zusammenarbeiten und ihre Beobachtungen in der App teilen."

Auch der Gemütszustand der Tiere wird regelmäßig abgefragt. Über einen längeren Zeitraum ergibt sich dann ein genaues Bild, wie es den Delfinen geht. Derzeit leben sieben Große Tümmler im Tiergarten Nürnberg.

Delfin-App ist ein europaweites Projekt

An der App und den einheitlichen Kriterien hat der Tiergarten Nürnberg zusammen mit Experten aus ganz Europa gearbeitet. Nun soll die Anwendung für weitere Tiergärten und Aquarien zugänglich gemacht werden, um so die Haltung von Delfinen weiter zu verbessern, sagt Biologe Tim Hüttner. Auch er ist an dem Projekt beteiligt.

Seit 1971 leben Delfine im Tiergarten Nürnberg. Neben Nürnberg hält in Deutschland noch der Tiergarten Duisburg Delfine. Die Delfin-Haltung sorgt immer wieder für Kritik. Tierschützer demonstrierten in Nürnberg zuletzt im September 2024.