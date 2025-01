Glätte-Unfälle in Bayern: Ein Toter und mehrere Verletzte

Der Neuschnee der vergangenen Stunden hat für gefährliche Verhältnisse auf Bayerns Straßen geführt. Wo noch gefrierender Regen dazugekommen ist, haben sich die Fahrbahnen schnell in gefährliche Rutschbahnen verwandelt - mit Folgen: Es gab mehrere Unfälle.

Mann stirbt nach Glätte-Unfall

Laut einem Polizeisprecher war in der Nacht ein Autofahrer auf der B85 bei Bodenwöhr im Landkreis Schwandorf vermutlich wegen Glätte mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Der Mann wurde im Auto eingeklemmt. Ein anderer Autofahrer wurde auf den Unfall aufmerksam und verständigte die Polizei. Für den 32-jährigen Fahrer kam allerdings jede Hilfe zu spät.

Schon am Nachmittag hatten sich bei Velburg im Landkreis Neumarkt zwei Glätte-Unfälle ereignet. Hierbei wurden insgesamt vier Menschen leicht verletzt.

Linienbus rutscht in Straßengraben

Am frühen Abend war bei Hetzenbach im Landkreis Cham auf schneeglatter Straße ein Linienbus in den Straßengraben gerutscht. Im Bus befanden sich sechs Fahrgäste, drei von ihnen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr musste eine Seitenscheibe einschlagen, um sie aus dem Bus befreien zu können.

Bei Wurmannsquick im Landkreis Rottal Inn rutschte eine Autofahrerin mit ihrem PKW gegen einen Baum. Die 54-Jährige wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Auto rutscht auf Bahngleise und wird von Zug gerammt

In Stephanskirchen bei Rosenheim verlor am Donnerstagabend ein Mann auf einem Bahnübergang die Kontrolle über sein Auto. Nach Polizeiangaben rutschte der Wagen auf die Gleise. Der Fahrer konnte noch aussteigen, bevor sein Fahrzeug von einem Intercity-Zug erfasst wurde. Niemand wurde verletzt.

Die Bahnstrecke München-Salzburg musste für mehrere Stunden gesperrt werden. In dem Zug, der von München nach Salzburg unterwegs war, saßen laut Polizei 85 Fahrgäste. Da der IC mit einer zweiten Lok am Zugende unterwegs war, konnten die Reisenden in der Nacht zurück in Richtung München fahren, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Gegen 3.00 Uhr Freitagfrüh wurde die Strecke wieder freigegeben.

Laster bleiben im Schnee stecken

In Bergen im oberbayerischen Landkreis Traunstein steckten am frühen Morgen zwei Lastwagen im Schnee fest. Auch in Grabenstätt ging es für mehrere Laster nicht weiter. In Siegsdorf rutschte ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen die Mauer eines Hauses. Er blieb unverletzt.

Einsatzfahrzeug kommt von der Autobahn ab

Bei Schirradorf im Landkreis Kulmbach kam ein Polizeiauto, das auf der A70 unterwegs war, von der schneeglatten Fahrbahn ab. Die Polizisten waren unterwegs zu einem Unfall. Der Streifenwagen durchbrach einen Wildschutzzaun und kam dann zum Stehen, teilte die Polizei mit. Die Polizeibeamtin am Steuer des Einsatzfahrzeugs sei leicht verletzt worden, heißt es in der Mitteilung. Ihr Kollege blieb unverletzt. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Lawinengefahr in den Alpen steigt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für den heutigen Freitag leichten Dauerfrost im Bergland. Vor allem in den Alpen und in den östlichen Mittelgebirgen werden weitere Schneeschauer erwartet.

Laut Lawinenwarndienst Bayern wird speziell in den Allgäuer Alpen oberhalb der Baumgrenze erhebliche Lawinengefahr der Warnstufe drei auf der fünfstufigen Skala erwartet. In den Bergen in Oberbayern bleibt die Gefahr mäßig mit Warnstufe zwei.