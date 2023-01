Komet im Anflug: C/2022 E3 (ZTF) könnte recht hell werden

Nur alle Jahre einmal ist ein Komet so hell, dass er gut am Nachthimmel zu sehen ist. Zuletzt war das im Winter 2021 der Fall, als der Komet C/2021 A1 Leonard an der Erde vorbeizog und für das bloße Auge sichtbar wurde.

Komet vermutlich mit bloßem Auge sichtbar

Doch jetzt im Januar 2023 kann man sehr wahrscheinlich wieder einen Kometen erblicken: C/2022 E3 (ZTF). Hobbyastronomen und Kometenjäger nehmen den Schweifstern schon seit Wochen ins Visier und machen mit Teleskopen und Langzeitaufnahmen ungewöhnliche Bilder, wie oben auf dieser Seite. In einigen Tagen könnte der Komet C/2022 E3 (ZTF) auch schon im Fernglas sichtbar werden.

Vom 24. Januar bis zum 6. Februar lässt sich der Komet dann vermutlich mit bloßem Auge beobachten. Am 12. Januar erreicht C/2022 E3 (ZTF) seine größte Nähe zur Sonne: Mit rund 166 Millionen Kilometern ist er von ihr nur etwas weiter weg als die Erde. Am 1. Februar kommt der Komet dann in die größte Erdnähe und ist "nur" noch 42 Millionen Kilometer von uns entfernt - etwa so weit wie die Venus, wenn sie der Erde am nächsten kommt.

Haben Sie den Kometen fotografiert? Dann schicken Sie uns Ihre Bilder!

Allerdings sollte auch nicht zu viel vom Kometen C/2022 E3 (ZTF) erwartet werden: Er wird kein so prächtiger Schweifstern werden wie Komet Neowise im Juli 2020. C/2022 E3 (ZTF) wird etwa fünf mag scheinbare Helligkeit erreichen - das ist nur wenig über der Sichtbarkeitsgrenze fürs bloße Auge.

In einer dunklen, sternklaren Nacht lässt sich der Komet finden, als etwas matschiges Fleckchen am Sternenhimmel. Mit einem Fernglas, am besten auf einem Stativ, ist er natürlich beeindruckender. Wenn man weiß, wo man ihn suchen muss!